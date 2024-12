Bagnacavallo, una mostra d’arte collettiva per ricordare Elisa Bravi

È in programma giovedì 19 dicembre al centro civico di Glorie di Bagnacavallo, in occasione del quinto anniversario del femminicidio di Elisa Bravi, l’inaugurazione della mostra d’arte collettiva “Nell’ombra di una panchina rossa”. L’iniziativa si terrà alle 18 alla presenza dell’assessora alle Pari Opportunità di Bagnacavallo, Caterina Corzani. Organizza il gruppo “Una panchina per Elisa” in collaborazione con il Consiglio di Zona di Glorie e con il patrocinio del Comune.

“Nell’ombra di una panchina rossa” è un’esposizione di opere d’arte, legate alla vicenda del femminicidio di Elisa Bravi, avvenuto a Glorie il 19 dicembre del 2019, con le quali gli artisti rappresentano il dolore e il martirio determinati dall’evento.

«L’installazione delle panchine rosse – osservano le organizzatrici – è semplicemente l’atto conclusivo di tutti i femminicidi: il dolore, l’angoscia e la paura sono celate nelle loro ombre. Con questa mostra si cerca di riportare alla luce questa sofferenza, spesso nascosta e giustificata dalle vittime, e di celebrare la “libertà di volare” di Elisa». La mostra sarà visitabile sabato 21 e domenica 22 dicembre dalle 15 alle 18.30.

L’obiettivo del gruppo “Una panchina per Elisa” è quello di proporre iniziative affinché Elisa Bravi e tutte le altre vittime di femminicidio non vengano dimenticate.

Il centro civico di Glorie è in via delle Sabbione. Per informazioni: 0545 280864.