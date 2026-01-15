Bagnacavallo, un cumulo di rifiuti a ridosso dell’officina abusiva: 500 litri di oli esausti e 300 metri cubi di pneumatici

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Bagnacavallo hanno individuato in un Comune della Bassa Romagna, un’attività abusiva di autoriparazione esercitata in assenza delle autorizzazioni di legge, con gestione irregolare di rifiuti speciali. I militari hanno accertato che l’attività di autofficina veniva svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza l’iscrizione nel registro previsto dalla normativa vigente. Inoltre, i rifiuti prodotti dall’attività risultavano stoccati e gestiti in violazione delle disposizioni ambientali.

A seguito degli accertamenti, un uomo stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti ed esercizio abusivo dell’attività di autoriparazione in mancanza della denuncia di inizio attività.

I Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro penale dei rifiuti presenti sul posto, tra cui: 500 litri di oli esausti, 11 batterie al piombo, 10 chilogrammi di filtri olio, 10 chilogrammi di imballaggi e oltre 300 metri cubi di pneumatici dismessi.

Durante il controllo presso la sede dell’officina abusiva, i militari hanno allontanato diversi clienti che, rivolgendosi all’officina, avrebbero rischiato una sanzione amministrativa fino a 260 euro per non essersi avvalsi di un’impresa regolarmente iscritta e qualificata, come previsto dalla normativa sull’autoriparazione.