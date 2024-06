Bagnacavallo, tre new entry e maggioranza femminile, presentata la Giunta di Giacomoni

La nuova Giunta del Comune di Bagnacavallo è stata presentata stamattina in Municipio ed è composta da cinque assessori, tre donne e due uomini. Due di loro, Caterina Corzani e Francesco Ravagli, erano presenti nel precedente governo della città, guidato dalla sindaca Proni, mentre tre sono assessori per la prima volta: Fabio Bassi, Lucilla Danesi e Maura Zavaglini. L’età media è di 40 anni.

Caterina Corzani è vicesindaca.

La comunicazione della nomina avverrà nel Consiglio comunale, in programma lunedì prossimo alle 19.30.

La Giunta è stata presentata questa mattina in Municipio dal sindaco Matteo Giacomoni.

«Partecipazione, ascolto e inclusione sono le parole che ci hanno accompagnato nella costruzione del nostro progetto di mandato – ha commentato il sindaco – e che ora saranno gli strumenti privilegiati con i quali ci mettiamo al servizio della comunità bagnacavallese, una comunità aperta, democratica e solidale. Sono tante le idee che sono emerse dagli incontri che abbiamo organizzato durante la campagna elettorale e questa Giunta è fortemente motivata a mettersi subito al lavoro, affiancata dal gruppo di maggioranza in Consiglio comunale, per dare concretezza a queste idee lungo il filo conduttore della cura: delle persone, del territorio, dell’ambiente, del suo patrimonio storico-artistico».

Queste le deleghe degli assessori:

Caterina Corzani (vicesindaca): Bilancio, Gestione del territorio, Affari generali e Servizi alla cittadinanza, Rapporti con le partecipate, Pari opportunità e Partecipazione, Gemellaggi e Politiche europee

Fabio Bassi: Ambiente, Attività produttive, Scuola e formazione, Associazionismo

Lucilla Danesi: Cultura, Turismo e Promozione del territorio

Francesco Ravagli: Lavori Pubblici e Patrimonio, Innovazione tecnologica, Politiche giovanili e Sport, Decentramento

Maura Zavaglini: Politiche sociali, sanitarie e abitative, Personale, Politiche per il lavoro

Restano in capo al sindaco Giacomoni le seguenti materie: Comunicazione, Legalità e sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile.

Ed ecco i profili dei componenti della nuova Giunta:

Caterina Corzani, 32 anni, laureata in Giurisprudenza all’Università di Bologna, ha superato la prova per l’iscrizione all’Ordine degli avvocati, svolto pratica forense presso uno studio legale in ambito prettamente civilistico e un tirocinio presso la Corte d’Appello di Bologna. Nel precedente mandato è stata assessora all’Ambiente e al territorio, alla Protezione civile e alla Partecipazione.

Fabio Bassi, 53 anni, si è diplomato assistente di comunità infantile all’Istituto Stoppa di Lugo. È stato educatore professionale nell’ambito del recupero di persone tossicodipendenti presso Comunità Sasso Montegianni poi responsabile di struttura a Villa Gamberini di Bagnacavallo. Dal 2011 è coordinatore presso le coop. sociali Il Mulino e La Pieve per l’inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate. È alla sua prima esperienza politica.

Lucilla Danesi, 44 anni, è laureata in Beni culturali, ma da quasi vent’anni si occupa di vivaismo, agricoltura e internazionalizzazione. È commerciale estero di una ditta attiva nell’ambito del vivaismo, amministratrice di un centro di ricerca per la fragola e consigliera nel cda di un centro di attività vivaistiche. È stata consigliera comunale a Bagnacavallo dal 2004 al 2009, eletta nelle file dei Ds.

Francesco Ravagli, 34 anni, laureato in Ingegneria Civile presso l’Università di Ferrara, lavora come libero professionista collaborando con uno studio tecnico di Imola. Attivo nel mondo del volontariato, nello scorso mandato è stato dapprima consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico e, dal 2022, assessore a Lavori Pubblici, Sport, Giovani, Innovazione Tecnologica e Servizi alla cittadinanza.

Maura Zavaglini, 41 anni, originaria di Alfonsine, vive a Bagnacavallo. Laureata in Giurisprudenza si è specializzata in amministrazione del personale e ha conseguito l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro. Dal 2013 al 2016 ha ricoperto il ruolo di funzionaria sindacale. Dopo un’esperienza nel settore paghe, dal 2020 è responsabile ufficio vertenze all’interno di una sede sindacale. È alla sua prima esperienza politica.