Bagnacavallo, tragico incendio: madre e figlia muoiono carbonizzate VIDEO

Tragico incendio nella villa storica, muoiono madre e figlia. Una anziana donna di 95 anni e la figlia di 69 anni non hanno avuto scampo a causa delle esalazioni, finendo poi carbonizzate in un incendio divampato verso le 22.30 di lunedì a Villa Ballotta, un palazzo storico in via Carraia nel territorio di Bagnacavallo, al confine con Masiera.

Nel palazzo viveva sola la signora di 95 anni. Per cause in via di accertamento (forse una sigaretta fumata in camera) il fumo ha invaso il piano terra e la scena trovata dai Vigili del Fuoco di Lugo è stata terribile, con i corpi carbonizzati delle due donne. I vicini sul momento hanno provato a spegnere le fiamme in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, ma per madre e figlia non c’è stato scampo.

Sul posto anche i sanitari del 118 con auto medicalizzata, i Carabinieri di Lugo e il magistrato di turno.