Bagnacavallo
  • 16 febbraio 2026
Bagnacavallo. Tenta di sfondare la porta dell’ex moglie: arrestato 50enne

Violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale: un cinquantenne italiano è stato arrestato ieri sera, 15 febbraio, dai Carabinieri di Lugo dopo aver tentato con la forza di fare irruzione nell’appartamento della sua ex moglie a Bagnacavallo. L’intervento è scattato intorno alle 18:00, quando la donna ha chiamato i Carabinieri in preda al panico. L’ex marito stava tentando di abbattere la porta di casa a calci e pugni, urlando insulti. Una scena di violenza che ha richiesto l’immediato intervento dell’Aliquota Radiomobile.

All’arrivo dei militari, l’uomo era ancora sul pianerottolo in evidente stato di agitazione. Ma la situazione è precipitata rapidamente: alla vista degli operanti, il cinquantenne ha reagito con violenza, scagliandosi contro di loro e spintonandoli verso una scalinata stretta e ripida nel tentativo di sottrarsi all’arresto.

Solo la prontezza dei Carabinieri, che sono riusciti ad aggrapparsi alla ringhiera, ha evitato conseguenze più gravi. Dopo una breve ma intensa colluttazione, l’uomo è stato immobilizzato e tratto in arresto. Durante la perquisizione personale è emerso un ulteriore elemento: nel giubbotto dell’arrestato i militari hanno rinvenuto un involucro contenente sostanza stupefacente, immediatamente posta sotto sequestro.

Un passato di violenze

Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere un quadro ancora più preoccupante. Il cinquantenne era già stato condannato in passato per maltrattamenti in famiglia. Nonostante questo precedente, l’ex moglie lo aveva temporaneamente riaccolto in casa per motivi di indigenza. Una scelta che si è rivelata drammatica: la convivenza si era trasformata in un incubo fatto di continue vessazioni e ingiurie, fino all’esplosione di violenza di ieri sera.

I fatti sono stati immediatamente comunicati al Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. L’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma dei Carabinieri di Lugo. Questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida davanti al giudice del Tribunale di Ravenna, che ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti del cinquantenne l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte alla settimana.

