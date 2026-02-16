Bagnacavallo. Tenta di sfondare la porta dell’ex moglie: arrestato 50enne

Violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale: un cinquantenne italiano è stato arrestato ieri sera, 15 febbraio, dai Carabinieri di Lugo dopo aver tentato con la forza di fare irruzione nell’appartamento della sua ex moglie a Bagnacavallo. L’intervento è scattato intorno alle 18:00, quando la donna ha chiamato i Carabinieri in preda al panico. L’ex marito stava tentando di abbattere la porta di casa a calci e pugni, urlando insulti. Una scena di violenza che ha richiesto l’immediato intervento dell’Aliquota Radiomobile.

All’arrivo dei militari, l’uomo era ancora sul pianerottolo in evidente stato di agitazione. Ma la situazione è precipitata rapidamente: alla vista degli operanti, il cinquantenne ha reagito con violenza, scagliandosi contro di loro e spintonandoli verso una scalinata stretta e ripida nel tentativo di sottrarsi all’arresto.

Solo la prontezza dei Carabinieri, che sono riusciti ad aggrapparsi alla ringhiera, ha evitato conseguenze più gravi. Dopo una breve ma intensa colluttazione, l’uomo è stato immobilizzato e tratto in arresto. Durante la perquisizione personale è emerso un ulteriore elemento: nel giubbotto dell’arrestato i militari hanno rinvenuto un involucro contenente sostanza stupefacente, immediatamente posta sotto sequestro.