Bagnacavallo, spaventoso incidente frontale: gravi due donne e una bambina di dieci anni

“Senza cinture di sicurezza, oggi parleremmo di una tragedia”. È il commento a caldo dei rappresentanti della Polizia Locale della Bassa Romagna, intervenuta insieme ai Carabinieri di Traversara per un terribile incidente frontale questa mattina poco prima delle 8 in via Glorie di Bagnacavallo, all’altezza del civico 230. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate frontalmente una Peugeot monovolume con a bordo una donna e una Citroen C4 guidata da una donna con a bordo anche una bambina di 10 anni. Tutte indossavano le cinture, un rispetto delle regole decisivo.

L’impatto è stato violentissimo e nella dinamica è stata coinvolta anche una Fiat Punto, colpita posteriormente da uno degli altri due veicoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ravenna con la gru e la partenza di Lugo per estrarre la donna a bordo della Peugeot monovolume che era finita in un fosso. I sanitari del 118 sono intervenuti con due ambulanze, quindi è stata attivata l’elimedica che ha portato la donna a bordo della Peugeot all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravita. La donna e la bambina sulla Citroen hanno raggiunto Cesena in ambulanza: codice di massima gravità per la donna, media gravità per la bambina.