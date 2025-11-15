Bagnacavallo. Solidariertà Lions, 2.330 euro alla Caritas

Venerdì 14 novembre si è tenuta presso l’ex Circolo Frassati la tradizionale Festa di San Martino organizzata dal Lions Club Bagnacavallo, evento benefico che da oltre dieci anni destina l’intero ricavato alla Caritas locale. Quest’anno l’iniziativa ha visto anche la collaborazione del Lions Club di Russi.

Alla serata hanno partecipato il sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni, la consigliera regionale Eleonora Proni, la vicesindaca Caterina Corzani, l’assessore Francesco Ravagli, l’arciprete Don Ugo Facchini e la referente della Caritas Francesca Negroni, insieme ai presidenti dei due Club, Enzo Geminiani (Bagnacavallo) e Claudio Cortesi (Russi).

Il sindaco Giacomoni ha evidenziato il ruolo fondamentale della Caritas nel sistema dei servizi locali, ringraziando i volontari per il supporto quotidiano alle persone in difficoltà e i Lions per le attività di service realizzate in collaborazione con l’Amministrazione. La serata ha raccolto 2.330 euro per la Caritas.

Durante l’evento è stata inoltre conferita a Bruno Ferlini la Melvin Jones Fellow per il suo decennale impegno nell’associazionismo locale. Il presidente Geminiani ha sottolineato come molte attività realizzate a Bagnacavallo negli ultimi decenni non sarebbero state possibili senza la presenza e la dedizione di Ferlini.

La Melvin Jones Fellow è uno dei più importanti riconoscimenti del movimento Lions, assegnato a soci o esterni che abbiano dimostrato particolare generosità e spirito di servizio, in onore del fondatore Melvin Jones.