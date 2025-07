Bagnacavallo, si ribalta col trattore: un 62enne portato al Bufalini

Paura nel tardo pomeriggio di oggi per un incidente agricolo avvenuto in via Rotella Superiore, una stretta traversa di via San Vitale, in territorio di Bagnacavallo. Un uomo di 62 anni, residente a Conselice ma originario di Faenza, è rimasto ferito dopo essere finito nel fosso con il trattore, rimanendo incastrato con una mano sotto il mezzo agricolo. L’allarme è scattato alle 17.45. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando una manovra in retromarcia lungo la strada, larga poco più di due metri e mezzo, quando ha perso il controllo del veicolo. Sull’asfalto sono ben visibili i segni lasciati dalle gomme di grandi dimensioni del trattore, che si è poi ribaltato su un fianco, quello destro, facendo finire il conducente nel fossato adiacente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia locale, il 118 con ambulanza ed elicottero. Dopo essere stato liberato, l’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale a Cesena per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma ha riportato un trauma a una mano.