Bagnacavallo, sei serate sotto le stelle al Cineparco: arriva Monica Guerritore

Prosegue a pieno ritmo la programmazione di “Bagnacavallo al Cinema” al Cineparco delle Cappuccine. Da martedì 14 a domenica 19 luglio sono in cartellone sei nuove proiezioni dedicate al grande cinema d’autore contemporaneo, tra anteprime internazionali e grandi produzioni italiane. L’appuntamento centrale della settimana è fissato per venerdì 17 luglio, quando l’arena estiva ospiterà l’attrice e regista Monica Guerritore per un atteso incontro con il pubblico in occasione della proiezione del film “Anna”.

La serata di venerdì rientra nella rassegna “Accadde Domani”, promossa da Fice e Agis Emilia-Romagna per portare i protagonisti del grande schermo a stretto contatto con gli spettatori. Con “Anna”, che segna il suo esordio dietro la macchina da presa, la Guerritore firma un toccante omaggio ad Anna Magnani, ripercorrendone la vicenda umana e artistica nella cruciale notte del marzo 1956 in cui l’attrice attendeva la notizia della vittoria del Premio Oscar per “La rosa tatuata”. Il resto della settimana vedrà alternarsi sullo schermo titoli di grande spessore: si parte martedì con “Love Me Tender”, seguito mercoledì da “Noi due sconosciuti” e giovedì da “Le città di pianura”. Dopo l’evento speciale di venerdì, il weekend proseguirà sabato con “Un inverno in Corea” e si chiuderà domenica con “Sentimental Value”.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.30, con la biglietteria in via Berti aperta dalle 21. Anche in questo caso i prezzi rimangono popolarissimi grazie all’iniziativa ministeriale Cinema Revolution, che consente l’ingresso unico a soli 3,50 euro per tutte le pellicole italiane ed europee. Per i film extraeuropei il biglietto sarà invece di 7 euro l’intero e 5,50 euro il ridotto. La manifestazione è organizzata dal Comune di Bagnacavallo con la cura dell’associazione FuoriQuadro.