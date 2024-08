Bagnacavallo: sbanda, si ribalta e sfiora i clienti seduti ai tavoli di un ristorante

Prima semina il panico tra i clienti del ristorante nel quale è finito sbandando e carambolando con la propria auto, poi inveisce contro i sanitari del pronto soccorso a cui era stato affidato.

Poteva davvero essere una strage quella che si è consumata mercoledì sera poco dopo le 23 lungo la San Vitale a Bagnacavallo e che è terminata nel piazzale del ristorante All’Infinito.

Lo sanno bene i clienti (in quel momento ce ne erano circa venti seduti ai tavoli nell’area esterna del locale), che hanno visto piombare verso di loro quella Renault Clio che, dopo essersi schiantata contro la recinzione, si è ribaltata e ha concluso la sua corsa a pochi metri dall’affollato ristorante.

A perdere il controllo del veicolo è stato un 24enne del posto che marciava lungo la provinciale da Ravenna in direzione del centro cittadino.

Da una prima ricostruzione effettuata dal Nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna intervenuta per i rilievi, pare che il giovane abbia prima sbandato contro lo spartitraffico nei pressi del distributore di carburante alla sua destra per poi invadere la carreggiata opposta e proseguire quella corsa incontrollata nella pista ciclopedonale nella quale ha anche abbattuto i pali della segnaletica stradale e dell’illuminazione.

Lo schianto è terminato, fortunatamente per i clienti, contro la recinzione e la siepe del ristorante che ne hanno attutito gli effetti devastanti. Rimbalzando contro di questa, peraltro, l’utilitaria si è ribaltata ed è stata ulteriormente frenata dalle lamiere sull’asfalto.

Se nulla avesse placato la velocità di quell’impressionante sbandamento, probabilmente l’auto sarebbe fiondata come un missile sui tavoli causando chissà quali conseguenze.

A cercare di soccorrerlo nell’immediatezza sono stati proprio alcuni clienti che, lasciando i loro piatti, si sono precipitati su quel ragazzo che, per la violenza dello schianto, tutti pensavano almeno in gravissime condizioni.

Nel frattempo è arrivata sul posto un’ambulanza del 118 con la quale il ferito, dopo essere stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco del vicino distaccamento di Lugo, è stato trasportato con un codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Ravenna.

Tuttavia, è qui che il giovane seppur dolorante avrebbe dato in escandescenze. Prima per non volerne sapere di sottoporsi agli accertamenti di routine in caso di sinistro (anche se nell’immediatezza pare aver ammesso ai ristoratori da lui conosciuti di aver ecceduto col bere, come del resto è sembrato ai presenti) per poi inveire contro sanitari e infermieri a cui era stata affidato.

Una condotta che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine al Santa Maria delle Croci.