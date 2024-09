Bagnacavallo, “San Michele per l’alluvione”: via alla festa nel segno della solidarietà - Gallery

Sabato 28 settembre sarà la terza giornata di festa per “San Michele per l’alluvione”, che ha preso il via ieri sera con un momento di riflessione dedicato alla comunità affidato a Renata M. Molinari della Bottega dello Sguardo, il concerto del quartetto guidato da Jabel Kanuteh e Marco Zanotti e l’apertura di mostre, mercatini e osterie disseminati in tutto il centro storico. Obiettivo della manifestazione è quello di sostenere con una raccolta fondi le tre frazioni bagnacavallesi, Traversara, Villanova e Boncellino, colpite dall’alluvione.

Il programma di sabato

Nella serata di domani, sul palco centrale di piazza della Libertà alle 20.45, lo spazio di riflessione dedicato alla comunità sarà affidato alle letture curate da Valentina Giunta.

Il programma di sabato 28 settembre sarà molto intenso. Inizierà già al mattino con il primo appuntamento di “Bagnacavallo europea”: ci si ritroverà alle 11 a Palazzo Vecchio per il 30° anniversario del gemellaggio con Neresheim e per il 20° anniversario del Patto di amicizia con Stone alla presenza delle autorità dei paesi coinvolti. Intermezzi musicali saranno a cura della banda di Elingen e degli allievi della scuola comunale di musica. Sempre in tema europeo, nel pomeriggio alle 16 l’appuntamento sarà presso l’area verde di via Cristofori, dove è stato allestito un Giardino dei Gemellaggi e si ricorderà in particolare la nascita del profondo legame ormai trentennale con la città tedesca di Neresheim. In serata, alle 20.30, la chiesa del Carmine ospiterà il concerto della banda Musikverein Eglingen, diretta da Helmut Straub.

Alle 15 aprirà i battenti all’ex convento di San Francesco il Garage Sale, che fino alle 22 e poi anche per tutta la giornata di domenica proporrà un’accurata selezione fra usato, vintage e produzioni indipendenti in un’atmosfera sempre rivolta alle nuove tendenze.

Sarà possibile visitare anche la scuola comunale d’arte Ramenghi, che dalle 16 proporrà il suo open day negli spazi di via Bedeschi, a cura dell’associazione LabArt.

Per i più piccoli l’appuntamento sarà alle 17 presso il Giardino dei Semplici, dove ci sarà “Nicola e Isotta”, spettacolo del ventriloquo più famoso d’Italia accompagnato dalla scimmia Isotta, a cura di Atuttotondo spettacoli.

Proseguono gli appuntamenti con le visite guidate in centro storico e al Teatro Goldoni e tornano gli appuntamenti autunnali con “Il vino dal bosco alla cantina”. Informazioni e prenotazioni: 0545 280898, turismo@unione.labassaromagna.it

Il concerto della serata

Il concerto della serata vedrà sul palco centrale in piazza della Libertà, alle 21.15, la Rulli Frulli Band con il suo spettacolo “Atomico”. Rulli Frulli è un progetto sperimentale nato a Finale Emilia e coinvolge aspiranti musicisti dagli 11 ai 30 anni, ragazze, ragazzi, adolescenti e giovani, abili e diversamente abili. La Banda si propone come una realtà che mira al coinvolgimento dei suoi partecipanti, superando le barriere della disabilità perché uniti dal desiderio di far musica d’insieme. “Atomico” racconta le difficoltà dell’adolescenza, del sentirsi fragili, delle differenze che allontanano e ci fanno sentire piccoli, quasi microbi. Scrivendo testi e musica i componenti della banda hanno scoperto che da soli ci possiamo sentire come frammenti, ma che insieme si può raggiungere l’intero.

In via Mazzini e via Ramenghi ci saranno il tradizionale mercato della festa e “Di buono e di bello”, mercato dei prodotti tipici e delle specialità locali, mentre in via Matteotti e via Fiume si potranno trovare i “Creativi in festa”, mercatino curato da “Bagnacavallo fa Centro”.

Le mostre

Prosegue la possibilità di visitare le mostre allestite per l’occasione, da “Ettore Frani. Verso la gioia” all’ex convento di San Francesco alla “Rivoluzione del segno”, grande esposizione di grafica presso il Museo Civico, a “Chiara Lecca – Carnation&lily” alla chiesa del Suffragio a molte altre. Il percorso artistico si allargherà poi ad altri spazi pubblici e privati, dalla Biblioteca Taroni con la mostra bibliografica “Il costume del mondo” alle Salette Garzoniane dove il club Cine Foto Amatori allestisce “Obiettivo Bagnacavallo”, dalla mostra di Arte e Dintorni a Palazzo Vecchio agli allestimenti artistici curati da BiArt Gallery al Sacrario dei Caduti, nelle vetrine del centro e alla stazione.

Punti gastronomici

Oltre venti sono le osterie e i punti gastronomici allestiti per l’occasione, mentre i ristoranti della città proporranno menu speciali. Forni e pasticcerie già da giorni propongono inoltre il ricercatissimo dolce di San Michele.

Offerte

La raccolta fondi vede partecipare assieme i punti gastronomici gestiti dalle associazioni, le attività d’impresa e gli eventi culturali: i fondi raccolti saranno destinati alla popolazione e alle attività locali colpite dall’alluvione a Boncellino, Traversara e Villanova. Si può contribuire in loco e a distanza. Sul sito del Comune ci sono tutte le informazioni utili: è possibile donare tramite bonifico, Satispay e PagoPA.