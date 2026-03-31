Bagnacavallo. Rogo al Calzaturificio Emanuela: chiesto il carcere per tre indagati

Un incendio doloso a scopo ritorsivo. Il movente: l’eredità. Questa l’accusa che vede indagate tre persone per il rogo che nella notte tra il 7 e l’8 dicembre scorso ha devastato il Calzaturificio Emanuela, a Bagnacavallo. Nei loro confronti la Procura ha chiesto il carcere. Così ieri, davanti al giudice per le indagini preliminari Federica Lipovscek, sono comparsi una 41enne di origini marocchine e due uomini di 48 e 42 anni, rispettivamente domiciliati a Fusignano e in provincia di Pesaro-Urbino.