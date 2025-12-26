Bagnacavallo. Rientrata l’emergenza maltempo

È rientrata l’emergenza legata al maltempo che in particolare ieri e nella notte aveva interessato il territorio comunale di Bagnacavallo. “Le ordinanze di evacuazione - informa il Comune - sono state revocate e tutte le persone temporaneamente allontanate dalle abitazioni hanno potuto fare rientro a casa. I punti di accoglienza attivati in via precauzionale sono stati chiusi.

Permane lo stato di allerta di colore arancione per la giornata di oggi, ma i livelli dei fiumi Lamone e Senio sono in progressivo calo e le previsioni meteorologiche per le prossime ore risultano favorevoli.

L’Amministrazione comunale - conclude - continua comunque a monitorare la situazione in raccordo con gli enti competenti, ringrazia tutti gli operatori, i dipendenti, i tecnici e i volontari che hanno prestato servizio nelle ore dell’emergenza e la cittadinanza per la collaborazione”.