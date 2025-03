Bagnacavallo, Ravaioli Legnami festeggia 40 anni nel segno del lavoro di squadra

La Ravaioli Legnami festeggia domani i 40 anni di attività. Un traguardo che verrà celebrato sin dal mattino nella sede di Villanova di Bagnacavallo, in via Bandoli, con un evento pensato per approfondire temi quotidiani e futuri con rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, operatori del settore e opinion leader.

Fulcro della mattinata sarà il convegno dal titolo “Responsabilità. Persone, comunità, ambiente” durante il quale si affronteranno temi come quelli del passaggio generazionale, del lavoro in team e del rispetto dell’ambiente e della natura. A discutere di questi argomenti Giacomo Sintini ex pallavolista professionista, oggi manager Randstad, Aida Morelli, architetto e presidente del Parco del Delta del Po, e il giornalista Mario Benedetto, editorialista del Messaggero e docente alla Luiss Business School. Insieme a loro Elio Bagnari, che proprio nel 1985 acquisì la società che ancora oggi guida insieme ai figli Angelo e Chiara, e il direttore generale Mirko Franceschelli.

Nel corso della giornata previsti anche gli interventi del presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale, di Valentina Palli, presidente della Provincia di Ravenna, Elena Zannoni, nella veste di presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Matteo Giacomoni, sindaco di Bagnacavallo. Attesi anche esponenti di associazioni e realtà del territorio come Confindustria e Confartigianato, per un appuntamento che sarà l’occasione per raccontare quattro decenni e lanciare nuove sfide per il futuro.

La Ravaioli Legnami è oggi punto di riferimento non solo in Italia nell’ambito dell’outdoor, decking e cladding, e propone una linea indoor con il marchio Aeterno. La società ha sede legale a Villanova di Bagnacavallo dove l’avventura della famiglia Bagnari è partita rilevando una falegnameria di profili e battiscopa fondata nel 1976 da Urbano Ravaioli. Oggi azienda vanta sedi, punti vendita e laboratori, anche a Villanova di Castenaso, Rimini e Milano, nel solco di un progresso continuo della ricerca e nell’ampliamento dei propri orizzonti.

«Questa è una storia – dice Elio Bagnari – che parla della nostra terra, di radici, di fatica, di un entusiasmante spirito imprenditoriale e di lungimiranza. È la storia di un’azienda che nasce da una piccola realtà e si amplia in una dimensione nazionale prima e internazionale poi, mantenendo il valore e la genuinità di un’impostazione familiare. Dal 1985 abbiamo attraversato periodi diversi ed esperienze che ci hanno fatto crescere come gruppo di lavoro. Oggi sono orgoglioso di poter affermare che la Ravaioli è una famiglia che sa lavorare come azienda».