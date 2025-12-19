Bagnacavallo: Ravaioli dona un camion di legname a San Patrignano

Come accade ormai puntualmente a ogni Natale, Ravaioli Legnami scende in campo con forza per sostenere idee e progetti solidali in favore del territorio e di realtà romagnole. L’azienda ha sede principale a Villanova di Bagnacavallo e dispone oggi di filiali e punti vendita a Villanova di Castenaso (Bo), Rimini e Milano.

Al termine di un 2025 segnato anche dai festeggiamenti per i 40 anni di attività sotto la guida della famiglia di Elio Bagnari la Ravaioli Legnami ha confermato, come già accaduto lo scorso anno, la donazione di un intero camion di legname alla Comunità San Patrignano. Nel complesso, circa 20 metri cubi di legname di varia tipologia, che sarà utilizzato nel corso dei prossimi mesi nelle attività della falegnameria interna alla struttura della cooperativa sociale con sede a Coriano, nelle colline del riminese.

“Il nome e le attività di San Patrignano – dice Angelo Bagnari, anche a nome del padre Elio Bagnari, e della sorella Chiara – muovono sempre forti emozioni e sentimenti di solidarietà alle quali non vogliamo sottrarci. In passato ho avuto modo di conoscere la Comunità e la Cooperativa Agricola San Patrignano, e questo mi ha confermato l’importanza del lavoro che sanno svolgere quotidianamente verso le persone. Con attenzione, dedizione e senso di responsabilità. Partendo da tutto ciò abbiamo voluto fare anche quest’anno un gesto concreto, una donazione che nel tempo sappiamo si trasformerà in oggetti di utilità comune come tavoli, sedie, librerie e tanto altro”.

Ravaioli è inoltre tra i partner che hanno collaborato con l’Amministrazione comunale all’allestimento e alla fornitura del materiale legnoso per l’Albero di Natale della città di Ravenna allestito nella centrale piazza del Popolo.