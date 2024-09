Bagnacavallo, premiato il miglior Bursôn

Tradizione enogastronomica e buona musica hanno riempito di pubblico piazza della Libertà a Bagnacavallo in occasione della manifestazione “La piazza in tavola”, evento guidato dalla Pro Loco, con il supporto e il patrocinio del Comune. I cappelletti al ragù delle azdore della parrocchia e le altre specialità dello stand, assieme ai vini del Consorzio “Il Bagnacavallo”, hanno messo d’accordo tutti.

E’ stato inoltre premiato il vincitore del concorso del miglior Bursôn in commercio nell’anno 2024: Tenuta Uccellina di Russi. La cantina non è nuova a questi riconoscimenti visto che ha ormai collezionato undici del venti cavalli d’argento con diamante nero, realizzati dall’orafo Paolo Ponzi come premio per le venti edizioni del concorso fin qui realizzate.

La Pro Loco di Bagnacavallo, con il supporto e il patrocinio del Comune e il sostegno di Bcc ravennate, forlivese e imolese, si è detta soddisfatta della riuscita della manifestazione, che ha visto coinvolti, oltre al consorzio “Il Bagnacavallo”, la parrocchia di San Michele e San Pietro, il Lions Club Bagnacavallo, Amici di Neresheim, L’Incontro, Auser, Avis e “Bagnacavallo fa centro”.

Il sindaco Matteo Giacomoni ha apprezzato questa sinergia tra associazioni di volontariato, che ha definito «un “prodotto tipico” del territorio al pari del Bursôn, con lo scopo comune di valorizzare le nostre tipicità e i nostri beni culturali».