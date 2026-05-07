Bagnacavallo: non rispetta l’obbligo di dimora: 24enne arrestato

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lugo. Nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Villanova di Bagnacavallo hanno arrestato un 24enne di origini straniere, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna.

I militari hanno notato il giovane nei pressi di un esercizio pubblico. Grazie alla profonda conoscenza delle persone che frequentano abitualmente la zona, i Carabinieri hanno deciso di procedere a un controllo d’iniziativa.

Dalle verifiche effettuate alla Banca Dati è emerso che il 24enne, già sottoposto alle misure dell’obbligo di dimora nel comune di Bologna e dell’obbligo di presentazione alla P.G. per rapina e lesioni personali, aveva ripetutamente violato le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. L’inosservanza sistematica degli obblighi ha fatto scattare l’aggravamento della misura, trasformandola in custodia cautelare in carcere. Il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ravenna.