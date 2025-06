Bagnacavallo, Museo Civico: la sala di incisione intitolata a Ermes Bajoni

Sabato 14 giugno, in occasione dell’ultimo fine settimana di apertura della mostra “Qui, altrove. Omaggio a Ermes Bajoni” – prorogata fino a domenica 15 – si terrà alle 11, nel chiostro del Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, un momento in ricordo di Ermes Bajoni, al quale sarà ufficialmente intitolato il Laboratorio di incisione.

Ex direttore del Centro Culturale “Le Cappuccine” e promotore della costituzione del Gabinetto delle Stampe di Bagnacavallo, di cui è stato per decenni consulente scientifico, Bajoni è stato una figura fondamentale per la crescita delle istituzioni culturali cittadine.

Grazie alla donazione della moglie Maria “Lora” Tonini e dell’artista Roberta Zamboni, sua allieva, il Museo ha acquisito un torchio calcografico a stella appartenuto al Maestro: un contributo significativo per un luogo che intende proseguire nella valorizzazione dell’arte dell’incisione. Per questo motivo, lo spazio del laboratorio sarà intitolato a Ermes Bajoni, che utilizzava proprio quel torchio per stampare le sue incisioni.

Per l’occasione sarà possibile assistere a una dimostrazione di stampa a cura dell’artista Serena Gattini, vincitrice del Premio per giovani incisori della terza Biennale di incisione “Giuseppe Maestri” #2022, per la quale Bajoni ha collaborato in qualità di membro del comitato scientifico.

Alle 16 è inoltre in programma una visita guidata gratuita alla collezione permanente del Museo, un’occasione per ammirare i capolavori esposti in attesa del nuovo allestimento, che sarà inaugurato al termine dei lavori sull’edificio. Tali lavori comporteranno la chiusura del Museo Civico per circa un anno, a partire da lunedì 16 giugno.

Per partecipare alla visita guidata è necessaria la prenotazione, telefonando ai numeri 0545 280913/910 oppure scrivendo a centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it.

Il Museo Civico delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a.