Bagnacavallo, molesta i clienti al bar e poi strattona i Carbinieri: 41enne arrestato

Venerdì sera i Carabinieri di Conselice e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo, hanno arrestato un 41enne italiano, poiché ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda ha avuto inizio davanti ad un noto bar di Bagnacavallo, dove i militari sono intervenuti poiché era stato segnalato un reiterato disturbo da parte di un uomo verso i clienti del locale. I Carabinieri, dopo aver tranquillizzato le parti, hanno proceduto a identificare le persone coinvolte e i testimoni. È stato in quel momento che il 41enne, insofferente al controllo, ha iniziato ad offendere, minacciare ed inveire contro i militari catturando anche l’attenzione di molti passanti. A quel punto, per evitare che la situazione degenerasse e per consentire la sua identificazione, è stato invitato a salire sull’auto di servizio per essere accompagnato in caserma per le formalità di rito, ma per tutta risposta ha iniziato ad agitarsi vistosamente fino ad arrivare a spingere e strattonare uno dei due Carabinieri. Vista la grave condotta, l’uomo è stato arrestato. Inoltre nelle proprie tasche i Carabinieri hanno trovato un taglierino-cutter con alcune lame di ricambio e una piccola quantità di sostanza stupefacente.

Il Pubblico Ministero di turno, appresi i fatti, ha immediatamente assunto la direzione delle indagini e l’arrestato, come disposto dal magistrato, è stato collocato agli arresti domiciliari. Il giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto senza disporre alcuna misura cautelare.