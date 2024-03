Bagnacavallo. Mille persone al Carnevale, tanti bambini GALLERY

BAGNACAVALLO. L’edizione 2024 del carnevale di Bagnacavallo, “Alla corte di Re Carnevallo”, ha visto nel pomeriggio di domenica la partecipazione di circa mille persone. Soddisfatta la Pro loco, organizzatrice dell’evento in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato e del commercio: «Il Carnevallo 2024 si è svolto nel migliore dei modi con una piazza gremita di bimbi, ragazzi, genitori e nonni, molti dei quali mascherati e comunque tutti con tanta voglia di divertirsi. La Pro loco ringrazia per la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato durante le loro performance la Società di Danza-Circolo di Romagna di Lugo e Forlì guidata da Bruna Bertini, la scuola di ballo Beat Ballet di Bagnacavallo, gli sbandieratori e tamburini della Contrada del Ghetto di Lugo e naturalmente tutti le cittadine e i cittadini che con la loro grande presenza alle iniziative della Pro loco continuano a dimostrarci stima, affetto e fiducia.».

Protagonista della prima parte della festa è stato il Re Carnevallo, partito dal Castellaccio e arrivato in piazza della Libertà accompagnato da dame in costume del Settecento, tamburini e sbandieratori. Sono poi seguite le danze delle dame e della scuola Beat Ballet di Bagnacavallo e l’esibizione di sbandieratori e tamburini. Per tutto il pomeriggio in piazza ci sono stati inoltre giochi circensi e giochi “di una volta”, Truccabimbi e proposte gastronomiche.