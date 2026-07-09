Bagnacavallo, Luca Guerrini vince “Il racconto in 10 righe”

È Luca Guerrini di Bagnacavallo il vincitore della ventiseiesima edizione del concorso di scrittura “Il racconto in 10 righe”. Il suo testo, intitolato Essere – VDM – o non essere, ha conquistato il gradino più alto del podio durante la serata di premiazione svoltasi lunedì 6 luglio nel suggestivo chiostro delle Cappuccine, all’interno della rassegna Bibliocaffè. L’iniziativa, ideata da Pierluigi Papi e promossa dalla Biblioteca comunale “G. Taroni”, quest’anno ha sfidato i partecipanti sul celebre tema shakespeariano “Essere o non essere, questo il dilemma”, chiedendo loro di sviluppare un monologo in uno spazio estremamente ridotto. L’edizione 2026 ha registrato un ottimo successo con 92 concorrenti totali (66 nella categoria adulti e 26 nella sezione Under 14) provenienti da ben cinque province della regione: Ravenna, Bologna, Modena, Ferrara e Forlì-Cesena.

La serata è stata aperta dal direttore del Museo Civico, Davide Caroli, e condotta dalla responsabile della biblioteca, Patrizia Carroli, insieme a Federico Savini dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, alla presenza dell’assessora alla Cultura Caterina Corzani. La giuria, guidata da Francesca Benini e composta da esperti del settore, insegnanti, poeti e professionisti della comunicazione, ha motivato la vittoria di Guerrini elogiando un racconto definito «arguto e amaro», capace di usare lo stereotipo della vecchiaia per offrire una visione lucida e reale del mondo. Dietro di lui si sono classificate Elisa Terrasi, seconda con Schegge, e la ravennate Andreea Elena Stanica, terza con Gravità.

Per la sezione Under 14, la vittoria è andata a Maria Giulia Conti e Sofia Giacomoni di Bagnacavallo con l’opera La paura di Dante. Diverse anche le menzioni speciali e le segnalazioni di merito per gli autori del territorio, tra cui spiccano i nomi di Stefano Monti, Gaia Maria Brunetti, Agnese Porisini e Silvia Montanari. La vera novità del 2026 è stata però l’introduzione del premio speciale “Sei bello, ma fuori tema”, assegnato all’unanimità a Martino Tansini di Faenza per il suo Il dilemma al bar di Mos Eisley: “Essere o non essere terrestri”. Un testo che, pur non rispettando la traccia principale, ha convinto i giurati per la sua straordinaria originalità. Tutti i racconti premiati e segnalati sono ora consultabili sul sito internet del Comune.