Bagnacavallo, lei per gelosia gli straccia l’abito, lui le lancia il telecomando e la sfregia sul volto

In tribunale, estratti da una sporta, vengono mostrati ai giudici i vestiti da cerimonia ridotti a brandelli. Lunghe stelle filanti di abiti tradizionali senegalesi, tagliati a colpi di forbici. Si potrebbe pensare a un processo per danneggiamento. Niente affatto. Piuttosto è uno dei motivi per i quali, nell’aprile dell’anno scorso, l’ennesima lite furibonda tra coniugi è costata a un uomo di 53 anni il rinvio a giudizio per maltrattamenti in famiglia e sfregio permanente al volto della consorte. Ieri la prima udienza, davanti al collegio penale presieduto dal giudice Antonella Guidomei, durante la quale è stata ascoltata la moglie dell’imputato, dalla quale è formalmente separato, costituitasi parte civile con l’avvocato Alessandra Giovannini. In aula ha raccontato la convivenza difficile che ha portato la Procura a contestare mesi e mesi di violenze psicologiche che avrebbero ridotto la moglie a vivere in una condizione di sudditanza e sottomissione.

La donna ha anche parlato delle lesioni riportate nella più violenta delle discussioni domestiche, avvenuta il 7 aprile del 2023. In quell’occasione il marito le avrebbe lanciato un telecomando, colpendola all’altezza dello zigomo, per poi continuare con pugni sia al viso che in pancia, infine afferrandola con entrambe le mani al collo e minacciandola di morte.

In aula, la vittima ha riferito di provare vergogna per la cicatrice di 4 centimetri visibile sul volto, e di fare fronte all’imbarazzo cercando di coprirla con i capelli.