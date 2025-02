Bagnacavallo, la nuova assessora è Cristina Baldini

BAGNACAVALLO. Una nuova assessora entra a far parte della Giunta comunale di Bagnacavallo. Si tratta di Cristina Baldini, nominata dal sindaco Matteo Giacomoni in seguito alle dimissioni di Lucilla Danesi. A Cristina Baldini vanno le deleghe a Polizia Locale e Mobilità, Patrimonio, Rapporti con le partecipate, Servizi demografici e Urp. Le deleghe a Cultura, Turismo e Promozione del territorio vengono invece affidate alla vicesindaca Caterina Corzani.

«La nomina di Cristina Baldini, persona preparata e competente e molto legata al nostro territorio, va a completare nuovamente l’organico della nostra Giunta comunale – ha sottolineato il sindaco Matteo Giacomoni –. La nuova assessora entrerà subito nel merito delle principali questioni all’attenzione delle sue deleghe, supportata dagli altri assessori e dagli uffici: il lavoro di squadra è per noi una modalità fondamentale per affrontare in modo trasversale le sfide che ci aspettano per raggiungere gli obiettivi di mandato. Molti di questi riguardano un altro ambito di primaria importanza per Bagnacavallo, quello culturale e di promozione del territorio: per questo abbiamo affidato queste materie alla vicesindaca Caterina Corzani, forte anche dell’esperienza maturata nella giunta di Eleonora Proni.»

«Esprimo gratitudine al sindaco Giacomoni – ha esordito l’assessora Baldini – per la fiducia dimostrata: è un orgoglio per me essere a disposizione della collettività nel mio territorio. So di entrare in una squadra di persone molto preparate e sono certa che attraverso il lavoro comune e il confronto con la cittadinanza sapremo affrontare le sfide future e portare avanti azioni concrete per il bene della nostra città.»

Queste le attuali deleghe degli assessori:

Caterina Corzani (vicesindaca): Bilancio, Cultura, Turismo e Promozione del territorio, Gestione del territorio, Affari generali, Pari opportunità e Partecipazione, Gemellaggi e Politiche europee

Cristina Baldini: Polizia Locale e Mobilità, Patrimonio, Rapporti con le partecipate, Servizi demografici e Urp

Fabio Bassi: Ambiente, Attività produttive, Scuola e formazione, Associazionismo

Francesco Ravagli: Lavori Pubblici, Innovazione tecnologica, Politiche giovanili e Sport, Decentramento

Maura Zavaglini: Politiche sociali, sanitarie e abitative, Personale, Politiche per il lavoro

Restano in capo al sindaco Giacomoni le seguenti materie: Comunicazione, Legalità e sicurezza, Protezione civile

Cristina Baldini, 59 anni, bagnacavallese, sposata. con un figlio che lavora in Germania, attualmente lavora all’ufficio amministrativo di Agrintesa e ha circa 25 anni di esperienza presso cooperative agricole in ambito contabile e di bilancio, con una particolare specializzazione in rendicontazione dei contributi comunitari.

Fa parte del Pd ed è alla sua prima esperienza amministrativa.