Bagnacavallo, incidente sulla via San Vitale: grave motociclista

Un pauroso incidente alle 7 a Bagnacavallo in via San Vitale all’altezza dell’incrocio con la via Ca’ del Vento nella zona artigianale. Un terribile scontro ma per fortuna il motociclista coinvolto non risulta in pericolo di vita. Un scooter di grossa cilindrata e un’auto Discover si sono scontrati: l’auto stava girando a sinistra in via Ca’ del Vento e per cause in via di accertamento ha subito il violento impatto dello scooter che procedeva alle sue spalle. Il conducente dello scooter è stato trasportato in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni di media gravità. Illeso il conducente dell’auto. Sul posto la Polizia Municipale della Bassa Romagna che ha disposto un senso unico alternato, con inevitabili ripercussioni abbastanza pesanti sul traffico.