Bagnacavallo, incidente: si schianta contro un muretto e finisce con l’auto nel fosso, 42enne all’ospedale

Un incidente stradale dalla dinamica spaventosa con un 42enne trasportato in condizioni di media gravità (fortunatamente non in pericolo di vita) all’ospedale. È successo questa mattina verso le 6.50 a Bagnacavallo, in via Sinistra Canale Inferiore, quando per cause in corso di accertamento un uomo che procedeva in direzione Faenza è uscito di strada, sbattendo contro un muretto e finendo la sua corsa in un fosso. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi, i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata e i Vigili del Fuoco.