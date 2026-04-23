Bagnacavallo, incidente: scontro tra auto e scooter, grave un minorenne

Incidente stradale questa mattina verso le 8 nei pressi della zona artigianale di Bagnacavallo. Un ragazzo minorenne è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni di media gravità dopo l’impatto in scooter con un Ford Fiesta guidata da un giovane, sottoposto all’alcoltest dalla Polizia Municipale della Bassa Romagna. Teatro del sinistro la via San Vitale, vicino all’incrocio con via Gobetti. Per cause in via di accertamento, lo scooter guidato dal minorenne è entrato in collisione con la fiancata destra della Fiesta. Il minorenne è rovinato sull’asfalto, restando però sempre cosciente ed è stato trasportato all’ospedale di Cesena.