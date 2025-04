Bagnacavallo, incidente in A14: camion si ribalta e prende fuoco - Gallery

Incidente questa mattina verso le 9 sulla A14 dir all’altezza del casello di Bagnacavallo. Una camion cisterna che trasportava polimeri e procedeva in direzione Ravenna si è ribaltato su un fianco e poi ha preso fuoco. Sono intervenute le squadre deiVigili del Fuoco da Faenza, Lugo e Ravenna per spegnere le fiamme. Si è creata una altissima colonna di fumo nero che ha ovviamente creato caos alla circolazione, una colonna visibile a decine di chilometri di distanza. La circolazione è stata bloccata in quel tratto di strada. Fortunatamente illeso l’autista, che ha chiamato in prima persona i soccorsi subito dopo l’incidente. Le fiamme sono state spente nel giro di dieci minuti e il traffico ha faticosamente ripreso una dimensione normale grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco.

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 13+800 e oltre al camion che ha preso fuoco ha coinvolto anche un’autovettura e un altro mezzo pesante. Al momento si registrano 2 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Bagnacavallo. Oltre ai Vigili del Fioco sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Agli utenti in transito verso Ravenna, si consiglia di uscire allo svincolo di Lugo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare nella Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini. Il tratto è stato riaperto al traffico verso le 10.40.