Bagnacavallo: incidente: grave una donna

Un altro incidente questa mattina in un incrocio spesso teatro di gravi scontri tra i territori di Bagnacavallo e Russi. Verso le 9 di questa mattina, nell’intersezione tra la via San Vitale e la Sp 75 (via Sottofiume Boncellino), si è verificato un violento impatto tra un camioncino con due operai a bordo (illesi) e una Fiat Panda guidata da una donna di 61 anni. La Panda procedeva da Russi in direzione Bagnacavallo, quando per cause in via di accertamento da parte della Polizia Municipale della Bassa Romagna, si è scontrata con il camioncino. La donna (sempre cosciente) è stata soccorsa dai sanitari del 118 e poi condotta in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la strada chiusa dalla Polizia Municipale della Bassa Romagna, con gli agenti supportati dai colleghi di Russi nel territorio di competenza.