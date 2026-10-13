Bagnacavallo, incidente: grave ciclista investito da un furgone

Un grave incidente stradale questa mattina sulla via San Vitale tra Bagnacavallo e Russi, con un ciclista 60enne di Russi trasportato in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, il ciclista è stato investito mentre procedeva in direzione Bagnacavallo. Verso le 7.30 è stato colpito da un furgone guidato da un 53enne di Modigliana che procedeva nella direzione opposta e nell’atto di svoltare a sinistra verso via Torri ha investito il 60enne sul ponte dell’Albergone. Nella caduta ha riportato un trauma facciale e dopo un primo intervento dei sanitari del 118 è stata attivata l’elimedica.