Bagnacavallo, incidente: fuori strada col furgone, grave operaio di una azienda edile

Un grave incidente stradale questa mattina alle 7.30 nella strada che collega Masiera a Bagnacavallo. Per cause in corso di accertamento, il furgone di una azienda edile è uscito fuori strada mentre procedeva in direzione Bagnacavallo all’altezza del civico 179. A bordo due operai del ferrarese, un uomo di 33 anni e un giovane nato nel 2002. Il mezzo è uscito autonomamente dalla carreggiata: uno dei due operai risulta in gravi condizioni ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cesena, mentre il collega ha raggiunto in ambulanza lo stesso ospedale di Bufalini. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale della Bassa Romagna e i sanitari del 118 inizialmente con due ambulanze, a cui si è aggiunto l’elicottero. Sul posto per i primi soccorsi anche i Vigili del Fuoco di Lugo. Il traffico è stato interrotto per alcuni minuti per consentire le prime operazioni di soccorso.