Bagnacavallo, incendio nella notte - Gallery

Incendio nella notte a Bagnacavallo. Le fiamme hanno aggredito un’attività inerente la vendita e distribuzione di prodotti di caffè in via Sinistra Canale Superiore, fra il bar Ama Cafè e il vicino gommista. Per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, l’incendio è divampato verso l’una di notte e dai primi rilievi si tende ad escludere la natura dolosa. I lavoro dei vigili del fuoco (arrivati con botte da Lugo e Ravenna) è stato lungo e complicato per mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Il vicino Ama Cafè non è stato coinvolto nel rogo e l’attività ha aperto regolarmente.