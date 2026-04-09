Bagnacavallo, inaugurata “Casa Abbondanza” con 6 alloggi di edilizia residenziale sociale

Si è svolta questa mattina a Bagnacavallo l’inaugurazione di “Casa Abbondanza”, il nuovo intervento di edilizia residenziale sociale realizzato dal Comune all’interno di Palazzo Abbondanza, in via Mazzini 51.

Sono intervenuti il sindaco Matteo Giacomoni, gli assessori regionali Giovanni Paglia (Politiche abitative e giovanili) e Irene Priolo (Programmazione territoriale), gli assessori comunali Francesco Ravagli (Lavori pubblici) e Maura Zavaglini (Politiche abitative) e l’architetto Giuseppe Calderoni. Erano presenti la consigliera regionale Eleonora Proni, il sindaco referente per l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Andrea Sangiorgi, la presidente di Acer Ravenna Lina Taddei, l’amministratrice unica dell’Asp della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi e la Giunta comunale di Bagnacavallo.

Il progetto ha portato alla realizzazione di sei alloggi di diverse metrature, destinati a giovani lavoratori e lavoratrici tra i 18 e i 40 anni, anche con figli, con residenza o attività lavorativa nel territorio comunale, che saranno assegnati in locazione temporanea attraverso un bando, che sarà pubblicato prima dell’estate. Gli appartamenti potranno ospitare complessivamente fino a 15 persone. I contratti avranno durata di tre anni, rinnovabili per altri due, senza possibilità di proroga; tra i requisiti è previsto un Isee compreso tra 7.000 e 40.000 euro.