Bagnacavallo in prima linea contro la violenza sulle donne - Gallery

Centinaia di persone hanno partecipato tra sabato 25 e domenica 26 novembre alle numerose iniziative previste a Bagnacavallo e nelle frazioni in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Si è andati dalla “Camminata in rosso” nel centro di Bagnacavallo all’installazione “In piedi, signori, davanti a una donna!” a Villanova, agli appuntamenti di Glorie e Masiera e alla chiesa di San Girolamo.

Gli eventi proseguiranno il 29 e il 30 novembre

Mercoledì 29 novembre alle 21 è prevista la visione del film “Herself – la vita che verrà” di Phyllida Lloyd, a cura delle associazioni Demetra donne in aiuto e Fuori Quadro presso la Sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo.

Giovedì 30 novembre Fulgur Pallavolo e Spi-Cgil proporranno alle 20 al Palazzetto dello sport di Bagnacavallo la partita contro la violenza sulle donne. Più tardi, alle 20.30, al centro civico di Masiera si terrà la presentazione di un corso di difesa rivolto alle donne, a cura del Centro Donne Sicure e dell’associazione L’Olmo.

Il calendario è curato dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune assieme alle associazioni del territorio nell’ambito del coordinamento degli assessorati alle Pari Opportunità dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna.