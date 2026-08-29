Bagnacavallo, il panificio Vanigli riapre nel segno di Valentina. Il sindaco: “Bello vedere una giovane investire qui”

Il panificio Vanigli di Bagnacavallo riapre nel segno di una storia di famiglia grazie all’entusiasmo e all’energia di Valentina. All’inaugurazione anche il sindaco Matteo Giacomoni: “Il Panificio Vanigli dal 1959 fa parte della storia quotidiana di Bagnacavallo. Dai nonni, al padre e allo zio, fino a Valentina: tre generazioni e un passaggio di testimone che non guarda soltanto a ciò che è stato, ma soprattutto a ciò che può diventare. Anche i locali rinnovati raccontano bene questa nuova fase. Valentina riparte infatti dalla tradizione del forno di famiglia per darle una forma nuova: più spazio a grani antichi e farine biologiche, al cake design, ai corsi per adulti e bambini e a nuove esperienze legate alla panificazione e alla manualità. È un modo concreto di tenere insieme continuità e cambiamento, facendo evolvere un’attività storica senza perderne l’identità. Ed è anche un segnale importante per il nostro centro: vedere una giovane scegliere di investire qui, raccogliendo una storia familiare e trasformandola con idee proprie”.