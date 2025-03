Bagnacavallo, i dipendenti Bper donano un mezzo 4x4 per interventi di protezione civile

BAGNACAVALLO. Nella mattinata di sabato 22 marzo, presso la Base Orione a Bagnacavallo, si è svolta una cerimonia a cui hanno partecipato il sindaco Matteo Giacomoni e un gruppo di volontari della Protezione civile della Bassa Romagna per ringraziare il circolo dipendenti della banca Bper, che ha fatto una donazione di mezzi e materiali che aumenteranno la dotazione in uso ai gruppi di Protezione civile per la gestione delle emergenze meteorologiche.

La donazione ammonta a 46.700 euro, grazie ai quali è stato acquistato un veicolo 4x4 per l’area vigilanza e sicurezza, che ha sostituito quelli persi durante le operazioni di evacuazione del 2023. Il mezzo, già utilizzato per l’allerta rossa di metà marzo, avrà la duplice funzione di vigilanza e assistenza alla popolazione con 4x4, vericello, snorkle e doppio amplificatore vocale per gestire le evacuazioni.

La donazione della Bper ha permesso anche l’acquisto di tre generatori, una torre faro carrellata, quattro bidoni professionali aspira fango e liquidi per le abitazioni e tre torri faro portatili.

«Ringraziamo sentitamente la Bper per la vicinanza e questa importante dotazione di mezzi che, ovviamente, si spera sempre di non dover usare ma che in questo caso abbiamo già impiegato durante l’ultima emergenza - ha commentato Matteo Giacomoni -. In Bassa Romagna possiamo contare su cinque gruppi comunali di volontari, più altre associazioni convenzionate che operano per la salvaguardia del territorio. Il volontariato è una risorsa fondamentale per queste situazioni e il sostegno di chi fa donazioni così importanti permette alla “macchina dei soccorsi” di funzionare al meglio

«Grazie a questa donazione siamo riusciti a sostituire uno dei veicoli che perdemmo durante i soccorsi del maggio 2023 - ha spiegato David Minguzzi, vicecomandante vicario del corpo di Polizia Locale e responsabile del servizio di coordinamento della Protezione civile in Bassa Romagna -. Si tratta di un mezzo che sarà utile a tutti i gruppi di volontari per i soccorsi. Anche il resto della nuova dotazione è prezioso, dai bidoni aspira liquidi che sono importanti anche nei nubifragi fino alla torre faro con generatore che mancava alla nostra dotazione e ci permetterà di operare molto meglio in notturna».

Per il Circolo dei dipendenti Bper sono intervenuti il presidente Christian Gallesi, il vicepresidente Claudio Lolli e il tesoriere Gianni Zoboli, che si sono detti orgogliosi di avere contribuito ad aiutare chi affronta in prima linea le emergenze, poiché l’obiettivo del circolo è quello di essere vicini al territorio e alla collettività della Bassa Romagna.