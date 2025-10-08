Bagnacavallo, giornate dedicate alla valorizzazione del tartufo bianco

Torna anche quest’anno a Bagnacavallo la Tartufesta del Tartufo Bianco Pregiato Romagnolo, organizzata dall’Associazione Tartufai Ravenna.

La manifestazione si svolgerà da venerdì a domenica al Circolo Frassati, in via Mazzini 1, e proporrà tre giornate dedicate alla valorizzazione del tartufo bianco, eccellenza del territorio romagnolo.

La festa prenderà il via venerdì quando dalle 19 alle 24 sarà operativo lo stand gastronomico allestito all’interno del Circolo Frassati, con un menù interamente dedicato al tartufo bianco. Sabato lo stand sarà nuovamente aperto dalle 19, accompagnato dalla musica dal vivo della Psa Live Band. Dalle 16 saranno inoltre presenti alcune bancarelle con prodotti del bosco e del tartufo, che torneranno anche nella giornata di domenica.

Domenica la festa proseguirà dalle 12 alle 16 con lo stand gastronomico e, alle 10 del mattino, in piazza della Libertà, si terrà il ritrovo delle auto Ferrari del club Scuderia Red Passion. Chi lo desidera potrà salire a bordo e fare un giro per le vie del centro; il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione di volontariato “L’isola che non c’è” di Bagnacavallo. La manifestazione si inserisce nel calendario della raccolta del tartufo bianco pregiato, che va dal 1° ottobre al 15 gennaio, e rappresenta un’occasione per riscoprire e valorizzare un prodotto sempre più raro e legato all’identità del territorio. Informazioni e prenotazioni: 340 0563572, 334 7226714, 338 2374951.