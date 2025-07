Bagnacavallo: furto all’autolavaggio, arrestati mentre caricano un compressore nel baule

Nella serata di ieri a Bagnacavallo, le Volanti del Commissariato della Polizia di Stato di Lugo hanno tratto in arresto due uomini per il reato di furto aggravato ai danni di un autolavaggio. I due sono stati notati dagli operatori mentre caricavano un compressore industriale nel baule della loro macchina e sono stati trovati in possesso di oggetti atti allo scasso, che avevano presumibilmente utilizzato per forzare il box al cui interno era contenuto. Gli identificati, due italiani di 48 e 53 anni, residenti a Lugo e Massa Lombarda, hanno entrambi precedenti specifici per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti; inoltre, uno dei due era destinatario di un avviso orale del Questore. Avvisato il Pm di turno, i due ladri sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo di questa mattina presso il Tribunale di Ravenna.

In udienza il giudice ha convalidato i due arresti e disposto le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza domiciliare dalle ore 20 alle ore 7 e dell’obbligo di presentazione alla P.G. I due imputati dovranno presentarsi per la prosecuzione del processo il prossimo settembre.