Bagnacavallo, Fulvia e Paolo e i 10 anni dell’albergo: “Macché self check-in, l’ospitalità è un incontro tra persone”

L’Albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo festeggia la sua decima stagione alberghiera con una serata speciale aperta alla città.

Sabato 20 giugno il chiostro dell’ex convento ospiterà un appuntamento musicale a ingresso gratuito pensato per celebrare un traguardo importante per una realtà che negli ultimi dieci anni ha intrecciato ospitalità, cultura e valorizzazione del territorio. A partire dalle 20.30 saliranno sul palco i Cosimo and the Hot Coals, formazione swing e jazz guidata dal trombettista e cantante Cosimo Pignataro.

Edificio storico di proprietà comunale ospitato negli spazi dell’ex convento di San Francesco, dotato di diciannove camere e ampi spazi polifunzionali, nel corso degli anni l’albergo è diventato un punto di riferimento per il turismo, i progetti europei, le iniziative culturali e gli eventi organizzati, anche nel chiostro settecentesco. A gestirlo sono Fulvia Damiani e Paolo Camprini. «Negli ultimi anni il mondo è cambiato velocemente – spiegano Damiani e Camprini – e il turista si è evoluto in ospite e viaggiatore. Crediamo in un’ospitalità che unisce bellezza, attenzione e presenza per rigenerare la mente: una visione condivisa che portiamo avanti con convinzione da dieci stagioni. Le persone che arrivano nel nostro albergo non trovano il self check-in né una relazione affidata esclusivamente alla tecnologia, ma qualcuno che le accoglie, racconta il luogo in cui si trovano e ne condivide la storia. Per noi l’ospitalità continua a essere innanzitutto un incontro tra persone».