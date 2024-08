Bagnacavallo Festival propone “Vedrai vedrai”, spettacolo dedicato alle donne

La tredicesima edizione del “Bagnacavallo Festival” vivrà il suo penultimo appuntamento presso l’ex convento di San Francesco, martedì 27 agosto, alle ore 21. Verrà proposto “Vedrai, vedrai”, spettacolo di prosa delle attrici del Teatro Due Mondi dedicato alle donne. Per la regia di Alberto Grilli saliranno sul palco Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa: tre attrici, diversi volti e diversi corpi, ma un’unica storia, che propone molteplici sfumature. È il racconto di episodi che hanno segnato e segnano le vite delle donne con una violenza che è a volte fisica e a volte generata da un pensiero che esclude. Ma in queste storie c’è anche voglia di libertà, di sorellanza, di sogni, di condivisione; c’è coraggio estremo, volontà di non cedere. Come può finire uno spettacolo così? Non finendo. Continuando nel racconto e nella vita quotidiana degli spettatori. I testi sono di Gigi Bertoni, scene e costumi di Maria Donata Papadia, Angela Pezzi e Loretta Ingannato, le luci di Marcello D’Agostino, la direzione musicale di Antonella Talamonti.

La produzione è del Teatro Due Mondi con il sostegno di Regione e Fnp Emilia-Romagna.

Prima dello spettacolo ci sarà una lettura offerta dalle associazioni Amici di Neresheim e Comunicando, dal titolo “La voce femminile nelle lingue dei paesi gemelli”.

Il festival si chiuderà poi il 30 agosto con il trio di Ambrogio Sparagna.

Gli spettacoli hanno inizio alle 21; in caso di maltempo si terranno al Teatro Goldoni.