Bagnacavallo Festival 2026: si parte mercoledì 5 agosto

Cinque spettacoli, quattro passeggiate con racconti, una mostra diffusa e un cruciverba dedicato al Teatro Goldoni caratterizzeranno la quindicesima edizione del Bagnacavallo Festival, la rassegna culturale che nel mese di agosto animerà la città. Il programma è stato presentato questa mattina nella Sala della Giunta comunale.

Ideato e organizzato dall’associazione culturale Controsenso con il contributo e la collaborazione del Comune, il festival prenderà il via mercoledì 5 agosto nel chiostro dell’ex convento di San Francesco con il Goose Trio, composto da Cecilia Ottaviani, Davide Tardozzi e Riccardo Trasselli.

Venerdì 7 sarà la volta di Denis Campitelli con “A trebbo con Shakespeare”, preceduto dalla lettura “Shakespeare nella lingua dei gemelli” a cura delle associazioni Comunicando e Amici di Neresheim.

Martedì 11 saliranno sul palco Silvia De Santis e Farian Biffi con “In bianco e nero. La Dolce Vita italiana”.

Martedì 25 sarà protagonista l’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli con “Viaggio nella musica popolare... e non”, mentre giovedì 27 agosto il festival si concluderà con il concerto dei Pranvera Balkan.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.

Accanto agli spettacoli torneranno le “Passeggiate con racconti” curate da Mario Maginot Mazzotti: il 6 agosto con una visita serale alla Pieve di San Pietro in Sylvis, il 10 con un percorso dedicato ai monumenti e alle installazioni artistiche della città, il 18 con una visita al palazzo della Congregazione di Carità, oggi sede dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, e il 21 agosto con una proiezione dedicata ai luoghi e ai ricordi della vecchia Bagnacavallo sullo scalone monumentale del complesso di San Francesco.

Per tutti gli eventi è previsto l’ingresso a offerta libera; la prenotazione è consigliata per i concerti, obbligatoria per le “Passeggiate”.

Completano il programma la mostra diffusa “Il teatro della parola” di Andrea Tampieri, allestita nelle vetrine del centro storico dal 4 al 27 agosto, e “Gita tra parole e voci del teatro di Bagnacavallo”, il cruciverba ideato da Mario “Maginot” Mazzotti dedicato al teatro Goldoni.

Il festival è ideato e organizzato dall’associazione culturale Controsenso con il contributo e la collaborazione del Comune di Bagnacavallo e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Partner dell’iniziativa sono le associazioni Amici di Neresheim, Associazione Comunicando, Associazione musicale Doremi, Auser, Avis, Bagnacavallo fa Centro, Centro sociale Abbondanza, Circolo Arci Casablanca e Pro Loco Bagnacavallo.

Il pieghevole del festival è disponibile presso l’Ufficio turistico del Comune e può essere scaricato dal sito www.bagnacavallofestival.it, dove sono consultabili anche il programma completo e i materiali della manifestazione.