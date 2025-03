Bagnacavallo e la notte di paura: “Il peggio è passato”

“Il colmo di piena è passato anche da Villanova e Glorie senza procurare danni. Possiamo dire che nel nostro territorio la piena è passata”.

Il sollievo del sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni è in poche righe sui social: “Sul lato collegamenti e strade sono stati riaperti il ponte dell’Albergone e la San Vitale. Grazie a tutti per la collaborazione e un grazie di cuore anche a tutti coloro che hanno lavorato in questa emergenza”.

I picchi di piena sono passati durante la notte senza causare danni. Sono stati riaperti il ponte dell’Albergone e la San Vitale. La situazione resta tuttavia costantemente monitorata: Protezione civile, Polizia locale, forze dell’ordine e tecnici del Comune sono sempre sul territorio per controllare i punti più critici.