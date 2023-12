Bagnacavallo, Deco: il fatturato sale a 228 milioni, con una crescita del 17,5%

Si è svolta ieri a Bagnacavallo l’assemblea generale ordinaria dei soci di Deco Industrie, la cooperativa con sede a Bagnacavallo con stabilimenti in Emilia e in Romagna che produce prodotti alimentari e per la detergenza che consta in più di 600 lavoratori di cui 232 soci.

I numeri

Il fatturato di gruppo previsto per il 2023 si attesta intorno ai 228 milioni di euro (erano 197 milioni nell’anno precedente) con un incremento del +17,5%. Il margine operativo lordo è di 28 milioni (era 1 milione nell’anno precedente) e il risultato netto gestionale supera i 18 milioni di euro (era in negativo di 5 milioni nel ’22).

Il budget 2024 prevede un fatturato di 220 milioni di euro, con un margine lordo di 16 milioni e un risultato netto di 7,5 milioni. “Quello che sta per terminare - dichiara Stanislao Fabbrino, direttore di Deco Industrie - è stato un anno in cui non ci siamo fatti mancare niente: dopo l’aumento dei costi delle materie prime del 2022, abbiamo visto l’alluvione, anzi a Bagnacavallo ne abbiamo subìte due distinte. Grazie alla collaborazione di tutti, ci siamo rialzati e abbiamo fatto tornare operativo lo stabilimento in tempi molto brevi e questo ci ha consentito di limitare i danni. Lo scorso anno ha visto un aumento vertiginoso dei costi di produzione, nel 2023 i costi sono diminuiti e al contempo abbiamo potuto finalmente adeguare i prezzi di listino, questo ha portato una forte crescita che non ci aspettiamo che si possa riprodurre con le stesse grandezze anche negli anni successivi ma che ci restituisce positività per il futuro”.