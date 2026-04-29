Bagnacavallo, da giovedì a domenica torna “Parco in festa” a Masiera

BAGNACAVALLO. Dopo le giornate del 24 e 25 aprile, “Parco in Festa” torna a Masiera di Bagnacavallo con nuovi appuntamenti in programma da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio. La manifestazione, organizzata da Anpi Bagnacavallo e associazione L’Olmo con il patrocinio del Comune, si svolge al Parco del Senio. La ripresa della festa, giovedì 30 aprile, sarà dedicata a Cuba, con una serata a base di specialità gastronomiche caraibiche e l’avvio di una raccolta fondi a sostegno del sistema elettro-energetico dell’isola.

Venerdì 1 maggio dalle 16 spazio ai bambini con un laboratorio accompagnato da merenda, a cura delle associazioni Crac e Tutti per la Scuola. Alle 18 sono in programma giochi in scatola per adulti con Games on Board. In serata la musica dal vivo: alle 21 il punk-pop dei Lvcrime, seguito alle 21.30 dal concerto punk-rock dei Sunset Radio.

Sabato 2 maggio si terrà il pranzo del tesseramento Anpi, accompagnato dalla musica del Bella Ciao trio. In serata, alle 21, Vittorio Bonetti proporrà lo spettacolo “Canzoni in libertà”.

Domenica 3 maggio sarà la giornata conclusiva, con un programma articolato: alle 11 “Yoga antifascista” con Nicola Ottaviani, alle 12.30 il pranzo in collaborazione con l’associazione Spazio 104 Insieme accompagnato dalla rock band Sorci Verdi, alle 15.30 musica con Nico e Valgi e alle 16 l’incontro con l’attore Edoardo Purgatori. A chiudere, alle 17, il concerto dei Mercanti di liquore.

Tutti gli spettacoli e gli incontri sono a ingresso gratuito.

Per la durata della manifestazione resteranno visitabili diverse mostre tematiche: “Che cos’è l’Anpi” e “Libere Sempre” (a cura dell’Anpi), “Madri Costituenti” (Istituto storico della Resistenza di Ravenna), “I mestieri di altri tempi” (Valter Laghi e Maurizio Poli) e “80 anni dopo il voto alle donne”, progetto realizzato dalle consulte dei ragazzi della Bassa Romagna.

Saranno inoltre disponibili i papaveri realizzati all’uncinetto dalle Donne del filo rosso di Bagnacavallo.

Lo stand gastronomico sarà attivo con piatti della tradizione romagnola ogni sera dalle 19 (asporto dalle 18.30) e sabato e domenica anche a pranzo.