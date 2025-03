Lo stesso argine che ha salvato anche la piccola frazione di Villanova di Bagnacavallo, scudandola dal passaggio della piena del Lamone nei giorni scorsi, poche ore dopo è tornato ad essere l’incubo per i residenti.

È su quello infatti che si sono formate numerose e prolungate crepe, che ora dopo ora si sono espanse, sia come larghezza che come profondità. Talvolta fino a due metri. Una situazione che ha indotto il Comitato Alluvionati Villanova a inoltrare nella giornata di domenica una segnalazione con tanto di fotografie di quelle fessurazioni che sembravano tagliare in due l’argine sinistro, proprio a ridosso di tante abitazioni.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola