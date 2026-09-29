Bagnacavallo, celebrata la festa di San Michele Arcangelo - Gallery

Festa di San Michele Arcangelo oggi a Bagnacavallo, patrono della città e della Polizia di Stato. Alla Collegiata si sono così ritrovate la comunità bagnacavallese e le forze dell’ordine per la funzione religiosa presieduta dal vescovo Michele Morandi.

San Michele Arcangelo è stato nominato patrono della Polizia di Stato da Pio XII il 29 settembre 1949. La scelta dell’Arcangelo è stata dettata dai tratti in comune che legano la storia del Santo e il servizio della Polizia di Stato. Nelle scritture religiose, infatti, San Michele viene descritto come il comandante delle schiere celesti che sconfigge il male e l’ingiustizia, incarnando i valori di coraggio, integrità e difesa dell’ordine e della legalità. Il poliziotto, proprio come San Michele, è chiamato ad arginare il male, tutelare l’incolumità pubblica e difendere i cittadini.

Per quanto riguarda, invece, la città di Bagnacavallo, la festa per il patrono oggi giunge al suo termine, dopo cinque giorni di eventi. Dalle 17 riprenderanno gli appuntamenti culturali e d’intrattenimento, fra spettacoli, concerti, mostre mercato vintage, reading e incontri dedicati al cambiamento climatico. Durante tutta la giornata rimarranno aperti il Museo Civico delle Cappuccine, l’ex convento San Francesco, la Chiesa del Suffragio e Palazzo Vecchio, dove sono allestite mostre e percorsi fotografici.