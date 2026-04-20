Bagnacavallo, caserma dei Carabinieri: via ai lavori

Questa mattina sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della caserma dei Carabinieri di Bagnacavallo, in via Bedeschi 10.

Alla consegna dei lavori erano presenti il sindaco Matteo Giacomoni, l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli, il maggiore Cosimo Friolo, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Lugo, il luogotenente Giuseppe Lettini, comandante della Stazione dei Carabinieri di Bagnacavallo, il direttore dei lavori Antonio Tassinari, il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune Gabriele Bellini e i rappresentanti del consorzio Cear di Ravenna, incaricato delle opere.

I lavori di ristrutturazione sono resi possibili grazie all’accordo bilaterale tra il Comune e la proprietà dell’immobile, coordinato dalla Prefettura di Ravenna, e comprenderanno in particolare l’impermeabilizzazione del tetto e del terrazzo, il rifacimento degli impianti, la sistemazione dei pavimenti e la realizzazione di pareti divisorie, oltre a interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico dell’edificio.

Il costo complessivo del progetto e delle opere è di 890mila euro. Il Comune di Bagnacavallo si farà carico di queste spese, che saranno poi rimborsate mediante il pagamento, da parte del Ministero dell’Interno - Prefettura di Ravenna, del canone di locazione dovuto alla proprietà, fino al raggiungimento dell’intero importo sostenuto.

La conclusione delle opere è prevista entro la fine dell’anno.