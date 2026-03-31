Bagnacavallo, cammina barcollando lungo la strada, poi aggredisce i Carabinieri: 25enne arrestato

Sabato scorso, i Carabinieri di Bagnacavallo, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile di Lugo, hanno arrestato uno straniero di 25 anni, ritenuto responsabile dei reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’intervento è scattato intorno alle ore 19, a seguito di una segnalazione giunte al 112 da parte di un’automobilista che aveva notato il giovane percorrere a piedi via Toscanini con un’andatura barcollante, tale da costituire un serio pericolo per la propria incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale.

Una pattuglia dell’Arma di Bagnacavallo è giunta sul posto per mettere in sicurezza il giovane e procedere alla sua identificazione. Alla vista dei militari, tuttavia, il giovane ha assunto un atteggiamento ostile e dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, scagliandosi contro i Carabinieri con spinte e strattonamenti.

Grazie al tempestivo arrivo di una “gazzella” del Pronto Intervento di Lugo, i militari sono riusciti a bloccarlo dopo una breve colluttazione. A seguito dell’accaduto, un Carabiniere ha riportato lievi lesioni, giudicate guaribili con alcuni giorni di prognosi.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato inizialmente condotto in carcere. Nella mattinata di ieri, il Giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto.