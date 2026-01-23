Bagnacavallo, avanzano i lavori Pnrr a Palazzo Abbondanza

Giovedì 22 gennaio l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bagnacavallo, Francesco Ravagli, assieme ai tecnici comunali, ha effettuato un nuovo sopralluogo a Palazzo Abbondanza per verificare l’avanzamento dei cantieri in corso, con particolare attenzione alla porzione dell’edificio destinata a ospitare il Centro Sociale Abbondanza. L’intervento, che rientra nei progetti di rigenerazione urbana finanziati dal Pnrr, sta entrando nella fase conclusiva.

Il sopralluogo è stato anche l’occasione per un confronto operativo con il referente tecnico dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, coinvolto nella realizzazione delle connessioni impiantistiche e tecnologiche dell’edificio.

Il recupero di Palazzo Abbondanza, articolato in più interventi coordinati, rappresenta uno dei progetti più rilevanti di rigenerazione urbana del centro storico di Bagnacavallo.

Sono due gli interventi finanziati dal Pnrr. Il primo è il cantiere oggetto del sopralluogo del 22 gennaio, che riguarda anche il recupero dei due piani superiori da destinare alle associazioni del territorio. Grazie al secondo è inoltre in corso la riqualificazione della corte interna, con la realizzazione di una nuova struttura in acciaio e vetro. L’investimento complessivo è di circa 3 milioni di euro, di cui 2 milioni e 855 mila coperti dal Pnrr.