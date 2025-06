Bagnacavallo, arte incisoria: intitolazione laboratorio a Bajoni e un’esposizione

Il Comune di Bagnacavallo ha dedicato un’intera giornata all’arte incisoria, celebrando una delle sue figure più autorevoli: Ermes Bajoni, incisore e pittore bagnacavallese, scomparso nel 2023 e inaugurando all’ex convento la mostra personale di Serena Gattini.

In mattinata, nel chiostro del Museo Civico delle Cappuccine, si è tenuta la cerimonia ufficiale di intitolazione del Laboratorio di incisione a Bajoni, per anni direttore del Centro culturale e tra i promotori, nel 1990, della costituzione del Gabinetto delle stampe antiche e moderne di Bagnacavallo. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Matteo Giacomoni, la consigliera regionale Eleonora Proni, il direttore del Museo Davide Caroli, Martina Piacente del Museo, la vedova del maestro Maria “Lora” Tonini e l’artista Roberta Zamboni, allieva e collaboratrice storica di Bajoni. Grazie alla donazione della moglie e di Zamboni, il Museo ha acquisito un importante torchio calcografico a stella appartenuto al maestro. L’artista Serena Gattini ha eseguito una dimostrazione di stampa con l’antico torchio, che per decenni era stato utilizzato da Bajoni per realizzare le sue acqueforti.

Nato nel 1941, Ermes Bajoni si era formato presso la Bottega di Giuseppe Maestri a Ravenna. Attivo fin dagli anni Sessanta, ha esposto in oltre 300 mostre in Italia e all’estero, ed è presente in collezioni pubbliche internazionali.

Nel pomeriggio, all’ex convento di San Francesco, è stata inaugurata la mostra “Risonanze empatiche – Grafonie del sentire” di Serena Gattini, giovane artista vincitrice del Premio per incisori under 35 della Biennale “Giuseppe Maestri”. All’inaugurazione erano presenti, oltre all’autrice, il direttore Caroli, Martina Piacente e l’assessora Cristina Baldini. Serena Gattini dal 2017 ha partecipato a numerose collettive in Italia e all’estero, ricevendo segnalazioni e riconoscimenti per i suoi lavori. Nel 2023 ha fondato, insieme a Maria Chiara Dimartino, Drastic Studio, spazio dedicato alla sperimentazione e alla didattica dell’arte grafica. Ingresso gratuito. Info: 0545 280911.