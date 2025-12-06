Bagnacavallo: arriva “Mercato Contemporaneo - Christman edition” sabato 13 e domenica 14 dicembre

Sabato 13 e domenica 14 dicembre l’ex Mercato Coperto di via Baracca, a Bagnacavallo, riaprirà le porte per “Mercato Contemporaneo – Christmas edition”, due giorni di mostre, expo, laboratori, letture, incontri, animazioni e street food negli spazi rinnovati dopo i lavori di rigenerazione urbana realizzati dal Comune grazie a fondi Pnrr.

Gli allestimenti d’arte e artigianato saranno a cura dell’associazione Labart, che gestisce la Scuola comunale d’arte Ramenghi, con il coordinamento dell’Ufficio Cultura e la collaborazione di Bagnacavallo fa Centro.

La prima giornata, sabato 13, è pensata in particolare per i più piccoli. Dalle 10 alle 19 si potranno ammirare i manufatti d’arte del corso bimbi della Ramenghi e le tavole fumetto del corso manga ragazzi e sarà allestita “I mondi di fantasia”, mostra-viaggio attraverso i parchi a tema grazie ai mondi fantastici creati dalle illustrazioni di Luca Bezzi, Paolo Invidia e Sergio Paludetti. Sul fronte musicale ci si potrà inoltre immergere nel “Beat&Play vintage day”, esposizione interattiva di tastiere giocattolo vintage e strumenti musicali.

Durante tutta la giornata si susseguiranno poi letture e laboratori. Si inizierà al mattino, alle 10.30, con “La magia del Natale, lettura animata e laboratorio creativo con Tralenuvole, Biblioteca Taroni e Comunicando. Nel pomeriggio a partire dalle 15 ci saranno poi numerosi laboratori: “Dal vasetto al biglietto” per creare biglietti augurali creativi con l’associazione Orama, pixel art creativa e suono vintage con Beat&Play e truccabimbi. Alle 16 ci sarà la lettura del libro per bambini “C’era una volta” con l’autrice Marcella Giordani e l’illustratrice Tabita Frulli, con un workshop a tema, e alle 17 “Fare per capire”, workshop a tema dedicato al metodo Munari a cura di Antonella Bassenghi, insegnante di arti figurative alla Scuola Ramenghi.

Il giorno successivo, domenica 14 dicembre, dalle 10 fino a sera sarà allestito l’expo shop “Arte nel carrello”, con le opere d’arte create dagli insegnanti della scuola Ramenghi e di Labart: Kina Bogdanova oggetti musivi, Fosca Boggi ceramiche, Anna Agati gioielli in micromosaico, Stefania Pelloni sartoria artigianale, Manuela Luciani ceramiche, Enrico Rambaldi stampe d’arte, Giampaolo Solitro fotografia, Tania Meraki mobili, Max Rambelli tattoo. Sarà inoltre allestita la mostra di scultura di Lorenzo Scarpellini. Sul fronte laboratori, L’Angolo dei Fiori proporrà “Ghirlandiamo” alle 10 e alle 14 (prenotazioni obbligatorie 0545 63887), Tabita Frulli sarà presente con “Acquerellando”, realizzazione di segnalibri a tema con la tecnica dell’acquerello e tornerà “Dal vasetto al biglietto” per creare biglietti augurali creativi con l’associazione Orama. Alle 15 ci sarà inoltre una performance di body painting, mentre la giornata si concluderà con l’aperitivo e il dj set di SereAugy per Labart.